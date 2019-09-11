اليوم.. المعهد المصرفي يعرض استراتيجيته للتدريب فى الفترات المقبلة

يطلق المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء ، مؤتمرا صحفيا بمقره بمدينة نصر، لعرض استراتيجيته للتدريب خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر مشاركة عبد العزيز نصير، مدير المعهد و قيادات من المعهد المصرفي في فعاليات المؤتمر الصحفي، إذ يسعي المعهد لاستعراض الخطط المستقبلية له في ملف التدريب و التوعية والتدريب خلال السنوات المقبلة.



وقال "نصير" في تصريحات سابقة، إن المعهد سبق له تلقي لطلبات من عدد من البلدان الأفريقية من بينها مالاوي وتونس، لنقل الخبرات التدريبية لهم بغرض إنشاء معهد تدريبي علي غرار "المصرفي المصري".



يشار إلي أن المعهد نظم خلال الأسبوعين الماضيين مائدة مستديرة لاستعراض البرامج التدريبية التي يجريها داخل دول الجوار الافريقي لتعزيز التعاون المشترك ونقل تجربته في دول القارة السمراء.