مختار مختار لـ صدي البلد: لاعبو الإنتاج الحربي مستعدون للمنافسة بقوة الموسم المقبل

أكد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي أن خوض الوديات التي يقوم بها لاعبو الفريق خلال الفترة الحالية تساهم بشكل كبير على إعداد لاعبي الفريق وتوفير كافة الإمكانات وتصحيح مسارهم.



مختار مختار يشيد بأداء لاعبي الإنتاج الحربي



وأضاف مختار مختار في تصريحات خاصة "لـ صدي البلد"، أن الإنتاج الحربي سيقوم بخوض اللقاءات الودية يوم الخميس المقبل أمام نادي الترسانة.



وتابع مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي: "الوديات ليست ذا أهمية كبيرة ولكن الواقع هو حاسم الأمر ونهدف إلى تصحيح كافة الأخطاء من تلك الوديات".



وأوضح أن نادي الإنتاج الحربي أصبح علي أتم الاستعداد لخوض بطولة الدوري الممتاز بكافة الإمكانات وحجز مكانا يليق بجماهير الإنتاج الحربي.

