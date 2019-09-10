المنيا يجرب لاعبيه أمام الفيوم استعدادا للممتاز ب في ودية الخميس



ويسعي سمير كمونة مدرب المنيا الوصول للاعبي الفريق للحالة الفنية العالية استعدادا للموسم الجديد من الممتاز ب.



يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ضيفا على فريق الفيوم، في مباراة ودية تجمع بين الفريقين يوم الخميس القادم.وقال الدكتور محمد عليان مدير الكرة للفريق إن المباراة تعد من المباريات القوية خاصة أن فريق الفيوم يقدم مستوى جيدا كل موسم خلال مجموعة الصعيد، وسوف تقام عصر الخميس المقبل بملعب الفريق الفيومي، بمنتجع الأسيوطى سبورت.وكان فريق المنيا تحت قيادة سمير كمونة المدير الفني، قد لعب العديد من المباريات الودية خلال فترة الإعداد هذا الموسم، أبرزها مباريات أمام فرق الجونة، طلائع الجيش، الشرقية للدخان، كوكاكولا، اتحاد الشرطة، أسمنت أسيوط والقوصية.