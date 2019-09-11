ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بترويج عملات ورقية مزورة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:55 ص
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
محمد العيسوي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم، محاكمة 4 متهمين بترويج العملات النقدية المزورة.

كانت الأجهزة الأمينة ألقت القبض على 4 متهمين بحيازتهم أوراق نقدية مزورة واستقلالهم سيارة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازة العملة المقلدة لقصد ترويجها وبإجرائه التحريات توصل إلى حيازتهم لتلك العملات مع علمهم بتقليدها بقصد ترويجها.

وجاء في تقرير مصلحة الطب الشرعي للتزييف والتزوير، أن الـ 36عملة ورقية جميعها عملات مقلدة ولم تصدر من البنك المركزي، وأن العملات المضبوطة مزورة باستخدام منظومة حاسوبية ملونة تعمل بتقنية طباعة الليزر النافثة للحبر، وأن العملات المضبوطة قلدت وفق ما يخدع المواطن العادي بها.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بينهم مصري وأعضاء في داعش.. قائمة جديدة للعقوبات الأمريكية في ذكرى 11 سبتمبر

زكي عبدالفتاح يفتح النار على أحمد حسن بعد تصريحات اضطهاده.. فيديو

أخبار التوك شو.. قيادي إخواني يكشف كره الإخوان لـ المعزول مرسي وطريقة هروب النائب العام طلعت عبدالله لـ تركيا.. أبرز حالات رفض التصالح في مخالفات البناء

حزب المؤتمر يحل أمانة شرق الإسكندرية.. ويحيل النائب سامح السايح للتحقيق

هل نأخذ ثوابًا على قراءة سورة البقرة في فترات متقطعة

خرق فاضح للقانون الدولي.. أول رد من الأردن على إعلان نتنياهو ضم أراضي من الضفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء لاعبي الأهلي.. صدى البلد ينشر كواليس رحلة بعثة المصري إلى زنجبار

مبهرة وجميلة.. ياسمين صبري بـ اطلالة مثيرة على إنستجرام

شاهد.. لقاء بعثتي الأهلي والمصري بمطار القاهرة قبل السفر إلى إثيوبيا