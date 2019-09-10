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رياضة

أول تعليق من مختار مختار علي انضمام باسم مرسي لـ صفوف الإنتاج الحربي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:14 م
باسم مرسى لاعب الإنتاج
باسم مرسى لاعب الإنتاج الحربي
حسام الحارتي
علق مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي على انضمام باسم مرسي إلي صفوف الإنتاج لمدة موسمين قائلا: "بداية قوية لعودة اللاعب من جديد".

باسم مرسي في صفوف الإنتاج الحربي

وأضاف مختار مختار في تصريحات "صدي البلد "، أنه قام بإعداد فترة تأهيلية خاصة لـ باسم مرسي من أجل إعداد اللاعب بصورة جيدة وتصحيح مساره قبل انطلاق الموسم، موضحا أن باسم مرسي أصبح في تقدم واضح يوما تلو الآخر".


وأكد المدير الفني للإنتاج الحربي أنه سيبذل كافة مالديه من أجل إعداد باسم مرسي وعودته على المنافسة من جديد داخل أندية الدوري المصري، مشيرا إلى امتلاك باسم مرسي قدرات فنية على أعلى مستوى معلقا: "باسم مرسي يعود من جديد للمنافسة والتواجد في صفوف المنتخب".

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