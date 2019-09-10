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رياضة

الأوليمبي يهزم تليفونات بني سويف وديا بهدفين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:14 م
فريق تليفونات بني
فريق تليفونات بني سويف
مالك خالد
تلقي فريق تليفونات بني سويف خسارة جديدة من فريق الأوليمبي، وذلك علي هامش معسكر الفريق بالإسكندرية استعدادا للممتاز ب.

وأقيمت المباراة بينهم اليوم الثلاثاء علي ملعب الاوليمبي وتمكن صاحب الأرض من حسم اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد التليفونات اللاعب الإفريقي نانا، ليودع الفريق معسكره بخسارة من الأوليمبي.

وكان الفريق قد خسر من نجوم المستقبل ، وتعادل مع سموحه، وخسر من الرجاء والاوليمبي.

ويسعي الدكتور عماد سمير للوصول بلاعبيه لافضل حاله وخلق الانسجام بين القدامي والجدد استعدادا للموسم الجديد، والمنافسة بمجموعة الصعيد بدوري الممتاز ب.

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