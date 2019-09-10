مدينة عربية شهيرة تحتل المرتبة الثانية.. أفضل 10 مدن للسهر في العالم.. تعرف عليها

يسعى الملايين حول العالم لقضاء عطلات الصيف والسهر ليلًا فى أجمل وأفضل المدن حول العالم، لذلك يتابع الكثيرون بشغف أى معلومات عن وجهاتهم السياحية.



وحسب سى إن إن، صدرت قائمة بأفضل 10 مدن للسهر فى العالم لهذا الشهر، والتى تضمنت عاصمة لبنان بيروت، لما تمتاز به من أجواء، حيث احتلت المرتبة الثانية.



وفيما يلى نستعرض أفضل 10 مدن للسهر فى العالم :

1- بانكوك



2- بيروت



3- لاس فيجاس



4- ميامي



5- ريو دي جانيرو



6- سول



7- برشلونة



8- نيويورك



9- براين



10- كيب تاون