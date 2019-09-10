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محافظات

3 مدارس و6 عمارات سكنية.. افتتاح مشروعات خدمية بكفرالشيخ بـ 37 مليون جنيه

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:35 م
الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة الحامول بقيمة 36.9 مليون جنيه، والتي تعد من أهم المشروعات الخدمية والتنموية التي تقوم بتنفيذها الدولة علي أرض محافظة كفر الشيخ لخدمة التنمية والاستثمار وتحقيق أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تضمنت الافتتاحات، مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد بالحامول المقام على مساحة 4000 م2 وتضمن المشروع إنشاء 6 عمارات تشمل 72 وحدة سكنية بتكلفة 12 مليون جنيه، بمساحة 90 متر مربع كاملة التشطيب، نفذتها مديرية الإسكان والمرافق.

وشملت افتتاحات محافظ كفر الشيخ، مشروع التوسعات الجديدة بمدرسة الحامول التجارية بنات بإدارة الحامول التعليمية بتكلفة 11 مليونًا و425 ألف جنيه على مساحة 750 م2 من إجمالى3 أفدنة مساحة إجمالية للمدرسة عبارة عن طابق أرضى و 4 طوابق بعدد فصول 42 فصلًا وفراغات تكميلية وخدمات للوصول لإجمالي عدد الفصول 60 فصلًا.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ مدرسة الشبورة للتعليم الأساسي الجديدة بإدارة الحامول التعليمية بتكلفة 6 ملايين و645 ألفًا و707.9 جنيه على مساحة 1500 م2، عبارة عن أرضى و 4 طوابق بعدد فصول 11 فصلًا، بمدة تنفيذ 11 شهرًا، لخفض الكثافة بالفصول الى28 طالبًا.

كما افتتحت مدرسة الطرفاية 5 للتعليم الأساسي الجديدة بإدارة الحامول التعليمية بتكلفة 6 ملايين و870 ألفًا و586.5 جنيه على مساحة 1057.5 م2، أرضى و 4 طوابق بعدد فصول 11 فصلًا، بمدة تنفيذ 11 شهر، لخفض الكثافة بالفصول الى31 طالبًا بكل فصل .
3 مدارس و6 عمارات سكنية.. افتتاح مشروعات خدمية بكفرالشيخ بـ 37 مليون جنيه
3 مدارس و6 عمارات سكنية.. افتتاح مشروعات خدمية بكفرالشيخ بـ 37 مليون جنيه
3 مدارس و6 عمارات سكنية.. افتتاح مشروعات خدمية بكفرالشيخ بـ 37 مليون جنيه
3 مدارس و6 عمارات سكنية.. افتتاح مشروعات خدمية بكفرالشيخ بـ 37 مليون جنيه
3 مدارس و6 عمارات سكنية.. افتتاح مشروعات خدمية بكفرالشيخ بـ 37 مليون جنيه
3 مدارس و6 عمارات سكنية.. افتتاح مشروعات خدمية بكفرالشيخ بـ 37 مليون جنيه

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