سيدات يد الأهلي يفوز على هليوليدو

نجح فريق كرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره فريق هليوليدو بنتيجة 31-8 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة.



وشهدت المباراة التي أقيمت على الصالة المغطاة بنادي هليوليدو، تفوق سيدات يد الأهلي على مدار شوطي المباراة بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد السريع.



وأشاد ياسر صلاح المدير الفني للفريق بالمستوى الذي ظهرت عليه اللاعبات مع انطلاقة الموسم الجديد والتي وصفها بالمثالية من أجل المنافسة على كافة الألقاب.

