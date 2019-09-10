ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيدات يد الأهلي يفوز على هليوليدو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:09 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
نجح فريق كرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره فريق هليوليدو بنتيجة 31-8 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وشهدت المباراة التي أقيمت على الصالة المغطاة بنادي هليوليدو، تفوق سيدات يد الأهلي على مدار شوطي المباراة بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد السريع.

وأشاد ياسر صلاح المدير الفني للفريق بالمستوى الذي ظهرت عليه اللاعبات مع انطلاقة الموسم الجديد والتي وصفها بالمثالية من أجل المنافسة على كافة الألقاب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدات يد الأهلي يفوز على الزهور 35-19

سيدات اليد بالأهلي جاهز لمواجهة هليوليدو في بطولة منطقة القاهرة

سيدات اليد بالأهلي يختتم استعداده لمواجهة هليوليدو غدًا

سيدات اليد بالأهلي تواجه هليوليدو في بطولة منطقة القاهرة

ترشيحاتنا

بفستان قصير .. عبير صبرى تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

تبرعوا لبناء مسجد.. الإخوان تنصب على الأتراك وتسرق أموالهم

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر

الحسين قال لي في المنام سأنجيك.. عراقى يقتل نفسه بالرشاش في ذكرى عاشوراء.. فيديو

بداية مخيبة للمنتخب السعودي تحت قيادة رينارد

فايلر يكشف كواليس مفاوضات الأهلي..و نصيحة جروس..وحكاية بلد الـ 60 مليون أهلاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مركز ترفيه الخواجات.. ملهى سيسيل الأثرى فى بورسعيد يقاوم الفناء بمحاولة البقاء

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر