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رياضة

تعرف على مواعيد وملاعب ربع نهائي بطولة العالم لناشئات الطائرة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:26 م
جانب من مباراة رومانيا
جانب من مباراة رومانيا وتركيا بدور الـ16
محمد رشاد
تقام بعد غد الخميس، منافسات ربع نهائي بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، التي تستضيفها مصر على صالتي استاد القاهرة وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتلعب مواجهات دور الـ8 بعد غدًا على أن تحصل الفرق على راحة يوم الأربعاء.

وفيما يلي مواجهات دور الـ 8 والتي تقام جميعها على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

الصين ورومانيا – صالة هيئة قناة السويس.

الساعة 12.30 ظهرًا

البرازيل وروسيا – هيئة قناة السويس

الساعة 3 عصرًا

أمريكا واليابان – هيئة قناة السويس

الساعة 5.30 عصرًا

إيطاليا وبيرو – هيئة قناة السويس

الساعة 8 مساء

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