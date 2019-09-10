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موعد انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:34 م
مخالفات البناء -
مخالفات البناء - أرشيفية
هاني حسين
قال أمجد عامر خبير التنمية والإدارة المحلية، إن هناك مهلة 6 أشهر للتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون، وتنتهي مهلة تقديم الطلبات التصالح في 8 يناير 2020.

وأضاف أمجد عامر في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن لجنة استرداد أراضي وأملاك الدولة كان لها دور في صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتابع امجد عامر:" لجنة الاسترداد استردت 207 ألف فدان و21 ألف حالة تعدي، وسلمت 4500 عقد لمن توفر له شؤون التقنين".

وأكمل أمجد عامر:" بعد تقديم طلب التصالح تبدأ المحافظة بإرسال لجنة هندسية و فنية لمعاينة العقار للتأكد من سلامة العقار إنشائيا"، مضيفا:" اللجنة المشكلة من المحافظة والرقابة الإدارية والإدارة الهندسية ووزارة المالية تزور العقار على الطبيعة ويتم تحديد قيمة التصالح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر".

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