موعد انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. فيديو

قال أمجد عامر خبير التنمية والإدارة المحلية، إن هناك مهلة 6 أشهر للتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون، وتنتهي مهلة تقديم الطلبات التصالح في 8 يناير 2020.



وأضاف أمجد عامر في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن لجنة استرداد أراضي وأملاك الدولة كان لها دور في صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.



وتابع امجد عامر:" لجنة الاسترداد استردت 207 ألف فدان و21 ألف حالة تعدي، وسلمت 4500 عقد لمن توفر له شؤون التقنين".



وأكمل أمجد عامر:" بعد تقديم طلب التصالح تبدأ المحافظة بإرسال لجنة هندسية و فنية لمعاينة العقار للتأكد من سلامة العقار إنشائيا"، مضيفا:" اللجنة المشكلة من المحافظة والرقابة الإدارية والإدارة الهندسية ووزارة المالية تزور العقار على الطبيعة ويتم تحديد قيمة التصالح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر".