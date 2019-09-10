موعد انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. فيديو

قال أمجد عامر خبير التنمية والإدارة المحلية، إن هناك مهلة 6 أشهر للتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون، وتنتهي مهلة تقديم الطلبات التصالح في 8 يناير 2020.
وأضاف أمجد عامر في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن لجنة استرداد أراضي وأملاك الدولة كان لها دور في صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتابع امجد عامر:" لجنة الاسترداد استردت 207 ألف فدان و21 ألف حالة تعدي، وسلمت 4500 عقد لمن توفر له شؤون التقنين".
وأكمل أمجد عامر:" بعد تقديم طلب التصالح تبدأ المحافظة بإرسال لجنة هندسية و فنية لمعاينة العقار للتأكد من سلامة العقار إنشائيا"، مضيفا:" اللجنة المشكلة من المحافظة والرقابة الإدارية والإدارة الهندسية ووزارة المالية تزور العقار على الطبيعة ويتم تحديد قيمة التصالح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر".
وأضاف أمجد عامر في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن لجنة استرداد أراضي وأملاك الدولة كان لها دور في صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتابع امجد عامر:" لجنة الاسترداد استردت 207 ألف فدان و21 ألف حالة تعدي، وسلمت 4500 عقد لمن توفر له شؤون التقنين".
وأكمل أمجد عامر:" بعد تقديم طلب التصالح تبدأ المحافظة بإرسال لجنة هندسية و فنية لمعاينة العقار للتأكد من سلامة العقار إنشائيا"، مضيفا:" اللجنة المشكلة من المحافظة والرقابة الإدارية والإدارة الهندسية ووزارة المالية تزور العقار على الطبيعة ويتم تحديد قيمة التصالح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر".