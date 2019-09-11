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مرأة

أبرزها سرطان الثدى ومشاكل القلب.. فاكهة غير متوقعة تحارب 7 أمراض

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:54 ص
اطعمة تسبب
اطعمة تسبب
لمياء الياسين
فوائد عديدة غير متوقعة لتناول العنب تجعل من الضرورى إضافته لنظامك الغذائى .. حفنة واحدة من العنب تحميك من الأمراض التالية إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..

1. تحسين صحة القلب:

يحتوي العنب على مركبات الفلافونويد التي تحسن سيولة الدم واسترخاء الشرايين مما يسمح بالتداول السليم للدم في القلب

2. منع الإجهاد التأكسدي:

تساعد خاصية مضادات الأكسدة الموجودة في العنب في منع العديد من الأمراض المزمنة 

. 3. تحسين مناعة:

المغذيات النباتية والمغذيات الدقيقة الموجودة في العنب تحافظ نظام المناعة قوية لمحاربة العديد من الأمراض 

4. تحسين صحة الدماغ: 

بعض الأمراض التنكسية مثل الخرف والزهايمر تؤثر على ذاكرتنا. استهلاك العنب كونكورد يساعد في تحسين وظائفنا الدماغ والذاكرة 

5. الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي:

ريسفيراترول ، وهو نوع من البوليفينول في العنب كونكورد ، يساعد في الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء 

6. تأخير الشيخوخة: 

يمكن أن تساعد كمية عالية من مضادات الأكسدة الموجودة في عنب كونكورد في تأخير الشيخوخة. أنها تجعل الجلد يلمع ويفيد أيضًا في الشعر 

7. تمتلك خصائص مضادة للالتهابات:

تساعد البوليفينول الموجود في عنب كونكورد في تقليل الاستجابة الالتهابية للجسم .

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