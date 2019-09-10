المقاومة ردت بالصواريخ والأردن يحذر.. إسرائيل تعلن فرض السيادة على الغور وشمال البحر الميت

إسرائيل والأردن.. سلسلة جديدة من الصراع العربي الإسرائيلي الدائر في المنطقة، أججته إسرائيل على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الذي خرج اليوم معلنا في بيان إعلامي عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أعلن عن فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.



لم ينتظر نتنياهو كثيرا ليتلقى ردود الفعل الغاضبة على تصريحاته حتى طالته صواريخ المقاومة الفلسطينية التي فر هاربا منها وسط أعوانه وحراسه، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صاروخ على مدينة أشدود، بالأراضي المحتلة، خلال خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالت وسائل الإعلام إنه سمع عقب ذلك دوي صافرات إنذار في مستوطنات عسقلان وأشدود بالأراضي المحتلة.



يأتي حديث نتنياهو عقب تصريحات للرئيس الفلسطيني عباس محمود أبو مازن قال فيها إن الاتفاقيات التي أبرمت مع إسرائيل خلال الفترة السابقة انتهت جميعها.



وعلق نتنياهو على واقعة الصواريخ عقب خروجه وسط حراسه قائلا "حماس أطلقت الصواريخ علينا لأنهم لا يريدوننا هنا".



وعلى الجانب الآخر جاء الرد الأردني باستنكار تصريحات نتنياهو حيث أدان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء في بيان نتنياهو واعتبره تصعيدًا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وقال إنه يدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.



وقال الوزير الأردني إن حديث نتنياهو خرقا فاضحا للقانون الدولي، مؤكدا أن ما جاء به رئيس الوزراء توظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية.