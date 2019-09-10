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أخبار العالم

الحكومة الإيطالية الجديدة تفوز بثقة مجلس الشيوخ

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:15 م
رئيس الحكومة الايطالية
رئيس الحكومة الايطالية
رويترز
فازت الحكومة الإيطالية الجديدة باقتراع على الثقة في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء في أعقاب نقاش عاصف اتهم خلاله اليمين المتطرف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بخيانة الناخبين بتجنب إجراء انتخابات مبكرة.

وفاز كونتي، المدعوم من حركة (5-نجوم) المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي لتيار يسار الوسط، باقتراع أولي على الثقة في مجلس النواب أمس الاثنين، وهو ما يعني أن تحالفه يمكنه الآن المضي قدما في تنفيذ جدول أعماله المؤيد للاتحاد الأوروبي.

وفازت الحكومة باقتراع مجلس الشيوخ بواقع 169 مقابل 133 في الغرفة المكونة من 321 مقعدا.

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