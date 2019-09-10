سفير اليابان بالقاهرة: سأبذل قصارى جهدي لتشجيع الاستثمار في مصر

أكد السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، عزمه بذل قصارى جهده من أجل تشجيع الاستثمار من خلال التعاون بين الحكومة ورجال الأعمال في كلا البلدين والاستفادة من هذه اللجنة.



وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قالت في رسالة لها " ان مشاركة المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص احد اهم اسباب نجاح قمة التيكاد 7.



وأضافت : كما كانت مشاركة المؤسسات المالية الدولية الإيجابية والنشطة ضرورية للغاية من أجل سد الفجوة المالية في إفريقيا بجانب التوجه والمردود العملي. حيث لم يتوقف الأمر عند المناقشات فقط، بل تم الإعلان عن أكثر من 100 مذكرة تفاهم على أرض الواقع. حيث حضرت بنفسي التوقيع على واحدة من مذكرات التفاهم هذه مع بنك ياباني.. كلها اسباب نجاح القمة.



وتابعت قائلة : ان تشكيل آليات للمتابعة أيضا لعب دورا في نجاح قمة التيكاد 7 حيث تم تأسيس "لجنة ترويج الأعمال والاستثمار المصرية –اليابانية"، بموافقة قادة البلدين.