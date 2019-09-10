اخبار الحوادث.. مفاجآت في اعترافات قيادي إخواني.. المشدد 5 سنوات لعاطل بسبب ليلة حمراء

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار الهامة على مدار اليوم من أبرزها :
محبوس احتياطيا فى قضية مخدرات.. وفاة محتجز داخل قسم الوراق بسبب أزمة قلبية
في اخبار الحوادث أنه لقي محتجز مصرعه داخل حجز قسم شرطة الوراق جراء إصابته بأزمة قلبية، وتم نقله الي المستشفى.. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الوراق بمصرع محتجز داخل الحجز.. للمزيد اضغط هنا
أوكا ينهى مشواره الإجرامي بالسجن.. من قضايا السلاح إلى حيازة المخدرات
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن أوكا أحد المسجلين الخطر تخصص سلاح ومخدرات بدأ نشاطه الإجرامى فى سرقات المواطنين وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص ولكنه أراد تغيير نشاطه للاتجار فى المواد المخدرة.. للمزيد اضغط هنا
مصطفى سليمان النائب العام المساعد يطلب العودة إلى محكمة الاستئناف.. رحلته فى محراب القضاء
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه تقدم المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى يطلب من مجلس القضاء الأعلى عودته للعمل بمحكمة استئناف القاهرة.. للمزيد اضغط هنا
مهمتنا تهريب الإرهابيين عبر تركيا.. مفاجآت في اعترافات قيادي إخواني بعد القبض عليه.. والداخلية بالمرصاد.. فيديو وصور
«مهمتنا تهريب الإرهابيين والأموال عبر تركيا» اعترافات ومفاجآت فجرها الإخوانى أسامة عبد الرازق المدبولى أمام الأجهزة الأمنية عقب ضبطه ضمن 16 إخوانيا شكلوا خلايا لتهريب الشباب والأموال للخارج، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
مصرع ٣ أشخاص فى تصادم سيارة نقل وتوك توك على طريق أجا منية سمنود
وفي اخبار الحوادث أنه لقى ثلاث اشخاص بينهم سيدتان مصرعهما فى حادث تصادم سيارة ؤبع نقل بتوك توك كانوا يستقلونه على طريق أجا منية سمنود بمحافظة الدقهلية.. للمزيد اضغط هنا
لقضاء ليلة حمراء مع ساقطة.. المشدد 5 سنوات لعاطل شرع في قتل زميله بكفر شكر
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة عاطل شرع في قتل زميله في كفر شكر، للخلاف على ساقطة لقضاء سهرة حمراء معها بالسجن المشدد 5 سنوات.. للمزيد اضغط هنا
محبوس احتياطيا فى قضية مخدرات.. وفاة محتجز داخل قسم الوراق بسبب أزمة قلبية
في اخبار الحوادث أنه لقي محتجز مصرعه داخل حجز قسم شرطة الوراق جراء إصابته بأزمة قلبية، وتم نقله الي المستشفى.. تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الوراق بمصرع محتجز داخل الحجز.. للمزيد اضغط هنا
أوكا ينهى مشواره الإجرامي بالسجن.. من قضايا السلاح إلى حيازة المخدرات
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن أوكا أحد المسجلين الخطر تخصص سلاح ومخدرات بدأ نشاطه الإجرامى فى سرقات المواطنين وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص ولكنه أراد تغيير نشاطه للاتجار فى المواد المخدرة.. للمزيد اضغط هنا
مصطفى سليمان النائب العام المساعد يطلب العودة إلى محكمة الاستئناف.. رحلته فى محراب القضاء
وجاء بـ اخبار الحوادث أنه تقدم المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى يطلب من مجلس القضاء الأعلى عودته للعمل بمحكمة استئناف القاهرة.. للمزيد اضغط هنا
مهمتنا تهريب الإرهابيين عبر تركيا.. مفاجآت في اعترافات قيادي إخواني بعد القبض عليه.. والداخلية بالمرصاد.. فيديو وصور
«مهمتنا تهريب الإرهابيين والأموال عبر تركيا» اعترافات ومفاجآت فجرها الإخوانى أسامة عبد الرازق المدبولى أمام الأجهزة الأمنية عقب ضبطه ضمن 16 إخوانيا شكلوا خلايا لتهريب الشباب والأموال للخارج، وذلك في اخبار الحوادث.. للمزيد اضغط هنا
مصرع ٣ أشخاص فى تصادم سيارة نقل وتوك توك على طريق أجا منية سمنود
وفي اخبار الحوادث أنه لقى ثلاث اشخاص بينهم سيدتان مصرعهما فى حادث تصادم سيارة ؤبع نقل بتوك توك كانوا يستقلونه على طريق أجا منية سمنود بمحافظة الدقهلية.. للمزيد اضغط هنا
لقضاء ليلة حمراء مع ساقطة.. المشدد 5 سنوات لعاطل شرع في قتل زميله بكفر شكر
كما جاء بـ اخبار الحوادث أنه قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة عاطل شرع في قتل زميله في كفر شكر، للخلاف على ساقطة لقضاء سهرة حمراء معها بالسجن المشدد 5 سنوات.. للمزيد اضغط هنا