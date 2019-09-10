الحقيقة لا تموت.. قيادي إخواني يعترف على الهواء: اعتصام رابعة كان مسلحا

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، أن جماعة الإخوان الارهابية كانت تروج كذبا أن موقع اعتصام رابعة كان مقدس، موضحا أنه شارك في الاعتصام لمدة يومين فقط واعترض على المكان والفكرة.
وأوضح المستشار عماد أبو هاشم، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، ان الجماعة الإرهابية كانت تخطط لاقتحام الحرس الجمهوري، وكانت تحاول استقطاب أكبر عدد من المواطنين للانضمام إليهم في الاعتصام.
وكشف عماد أبوهاشم، أن هناك عناصر اخوانية مسلحة بين المعتصمين بميدان رابعة تحمل الأسلحة الآلية، لافتا أن الجماعة لا يهتمون بأي شخص يلقون به في التهلكة.
وأوضح المستشار عماد أبو هاشم، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، ان الجماعة الإرهابية كانت تخطط لاقتحام الحرس الجمهوري، وكانت تحاول استقطاب أكبر عدد من المواطنين للانضمام إليهم في الاعتصام.
وكشف عماد أبوهاشم، أن هناك عناصر اخوانية مسلحة بين المعتصمين بميدان رابعة تحمل الأسلحة الآلية، لافتا أن الجماعة لا يهتمون بأي شخص يلقون به في التهلكة.