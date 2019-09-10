ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ياسين منصور: شراكة القطاع الخاص مع الحكومة ناجحة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:16 م
منصور
منصور
آمنة عبد العظيم
كشف المهندس ياسين منصور مطور عقاري، عن أن فكرة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المشروعات العقارية مؤخرا تشهد نجاحا كبيرا.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الشركة التي تتعاون في أحد مشروعات الشراكة مع الدولة تبدأ العمل مباشرة وتوفر تمويلا يقترب من 50٪ من قيمة المشروع التي تسدد كثمن للأراضي.

وأضاف منصور أن القطاع العقاري يعد الأكثر توظيفا في الوقت الحالي وتكلفة فرصة العمل به محدودة مقارنة بقطاعات أخرى بالإضافة الي انه قطاع كثيف العمالة.

وتابع أن كون مصر سوقا عقاريا قويا وكبيرا أمر حقيقي يضاعف من قوة وجاذبية السوق، خاصة أن اعتماده علي الرهن العقارى محدود.

وأشار إلى أن ما يثار من تخوفات الركود وضعف المبيعات أمر ليس حقيقيا لأن السوق دائما قوي وجاذب ويمرض في بعض الأحيان لكن لا يموت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطور: سوق العقار المصري مازال جاذبا ويتمتع بطلب قوي

عزام: يجب تفعيل التمويل العقاري لتشطيب الوحدات السكنية

مطورون عقاريون: قرار خفض الفائدة جاء فى الوقت المناسب لتوفير السيولة وتنشيط مبيعات القطاع العقارى.. ويسهم فى الحفاظ على سعر العقارات ويحقق ارتفاعا في معدلات النمو

ترشيحاتنا

أومليت أو مسلوق.. أيهما أفضل صحيا صفار أو بياض البيضة؟

العراق.. ارتفاع عدد قتلى كربلاء إلى 37 شخصا و100 مصاب.. صور صادمة

المنتخب الأوليمبي يحقق الفوز الثاني على السعودية استعدادا لأمم إفريقيا .. فيديو

أنيقة وجذابة.. فى عيد ميلادها شاهد أبرز إطلالات وفاء الكيلانى

تعرف على أسعار هواتف iphone الجديدة .. تخفيضات بالجملة

فايلر يكشف كواليس مفاوضات الأهلي..و نصيحة جروس..وحكاية بلد الـ 60 مليون أهلاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الم المفاصل الشديد.. 17 سببا و8 طرق للعلاج أغربها تاى تشى

مركز ترفيه الخواجات.. ملهى سيسيل الأثرى فى بورسعيد يقاوم الفناء بمحاولة البقاء

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور