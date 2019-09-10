ياسين منصور: شراكة القطاع الخاص مع الحكومة ناجحة

كشف المهندس ياسين منصور مطور عقاري، عن أن فكرة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المشروعات العقارية مؤخرا تشهد نجاحا كبيرا.



وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الشركة التي تتعاون في أحد مشروعات الشراكة مع الدولة تبدأ العمل مباشرة وتوفر تمويلا يقترب من 50٪ من قيمة المشروع التي تسدد كثمن للأراضي.



وأضاف منصور أن القطاع العقاري يعد الأكثر توظيفا في الوقت الحالي وتكلفة فرصة العمل به محدودة مقارنة بقطاعات أخرى بالإضافة الي انه قطاع كثيف العمالة.



وتابع أن كون مصر سوقا عقاريا قويا وكبيرا أمر حقيقي يضاعف من قوة وجاذبية السوق، خاصة أن اعتماده علي الرهن العقارى محدود.



وأشار إلى أن ما يثار من تخوفات الركود وضعف المبيعات أمر ليس حقيقيا لأن السوق دائما قوي وجاذب ويمرض في بعض الأحيان لكن لا يموت.

