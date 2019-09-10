أخبار النادي الأهلي اليوم 10-9-2019.. تعويض من الفيفا.. والرباعي المحترف ينضم للبعثة في غينيا الإستوائية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:نجح فريق السيدات لكرة السلة بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق النصر بنتيجة ٦٩ – ٦ في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على منافسه سبورتنيج السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية، التي أقيمت عصر اليوم، في إطار التحضير للموسم الجديد.قرر مجلس إدارة نادي شباب طوخ، برئاسة الدكتور محمد الفيومي، تعيين سمير سعد في منصبي رئيس قطاع الناشئين، ومدير التسويق داخل النادي.حقق فريق الشباب مواليد 2000 لكرة اليد بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب فريق حدائق الأهرام في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.تلقت إدارة النادي الأهلي كتابة اليوم ما يفيد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيداع مبلغ 148 ألف دولار في حساب الأهلي وهو ما يعادل راتب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن فترة غيابه عن الملاعب تقريبًا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2017.يصل بعد ظهر غدا الي غينيا الإستوائية رباعي الأهلي المحترف وليد ازارو وعلي معلول واليو ديانج وجيرالدو بعد إنتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم للإنضمام للبعثة الحمراء هناك.