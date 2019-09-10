ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم 10-9-2019.. تعويض من الفيفا.. والرباعي المحترف ينضم للبعثة في غينيا الإستوائية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:42 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:

سيدات سلة الأهلي يفوز على النصر


نجح فريق السيدات لكرة السلة بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق النصر بنتيجة ٦٩ – ٦ في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

نجم الأهلي يقود إنبي للفوز على سبورتنج وديا استعدادا للدوري الممتاز


فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على منافسه سبورتنيج السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية، التي أقيمت عصر اليوم، في إطار التحضير للموسم الجديد.

‎والد نجم الأهلي رئيسا لقطاع الناشئين بنادي شباب طوخ


قرر مجلس إدارة نادي شباب طوخ، برئاسة الدكتور محمد الفيومي، تعيين سمير سعد في منصبي رئيس قطاع الناشئين، ومدير التسويق داخل النادي.

شباب يد الأهلي يفوز على حدائق الأهرام


حقق فريق الشباب مواليد 2000 لكرة اليد بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب فريق حدائق الأهرام في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

الأهلي يحصل على تعويض من الفيفا.. تعرف على السبب


تلقت إدارة النادي الأهلي كتابة اليوم ما يفيد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيداع مبلغ 148 ألف دولار في حساب الأهلي وهو ما يعادل راتب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن فترة غيابه عن الملاعب تقريبًا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2017.

رباعي الأهلي المحترف ينضم للبعثة الحمراء في غينيا الإستوائية


يصل بعد ظهر غدا الي غينيا الإستوائية رباعي الأهلي المحترف وليد ازارو وعلي معلول واليو ديانج وجيرالدو بعد إنتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم للإنضمام للبعثة الحمراء هناك.




الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. الأهلي يوافق على رحيل زكريا.. حلم الزمالك في مونديال الأندية يتبخر.. الأهلي واطلع بره تذاع على هذه القناة

رباعي الأهلي المحترف ينضم للبعثة الحمراء في غينيا الإستوائية

ترشيحاتنا

إعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. هل ينخفض البنزين أم يرتفع؟

إخواني منشق يكشف طريقة هروب النائب العام طلعت عبدالله لـ تركيا .. فيديو

حافية القدمين وبملابس غريبة .. مايا دياب بإطلالة غير تقليدية فى أحدث ظهور لها

مصطفى سليمان النائب العام المساعد يطلب العودة إلى محكمة الاستئناف.. رحلته فى محراب القضاء

تبرعوا لبناء مسجد.. الإخوان تنصب على الأتراك وتسرق أموالهم

الداخلية : 3 شبكات سرية لتنظيم الإخوان لتهريب الأموال والإرهابيين مرورا بتركيا .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مركز ترفيه الخواجات.. ملهى سيسيل الأثرى فى بورسعيد يقاوم الفناء بمحاولة البقاء

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر