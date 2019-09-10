السفارة البريطانية: نشجع الخريجين المصريين على تطوير حلول رقمية مبتكرة

تدعم السفارة البريطانية بالقاهرة وإحدى شركات الأدوية البريطانية الرائدة في مجال الأدوية 11 مصريا ومصرية للسفر إلى المملكة المتحدة لزيارة مختبرات البحث والتطوير في مفر الشركة الرئيسي في كامبريدج.



تهدف الشراكة بين السفارة البريطانية وإحدى شركات الأدوية العالمية إلى تشجيع الخريجين المصريين الشباب من كليات الصيدلة والطب على تطوير حلول رقمية مبتكرة تخدم المصريين على نحو أفضل في العديد من المجالات الطبية، بما في ذلك مرض السكر وأمراض الأورام.



وكجزء من المبادرة المعروفة باسم "استرا فكرة"، تم دعوة الخريجين الجدد لعرض أفكارهم أمام لجنة من الخبراء.



سيحصل الفائزون على فرصة استكشاف أحدث المعامل، والتحدث إلى علماء عالميين لمساعدتهم على تطوير حلول طبية مبتكرة وحديثة تفيد المصريين.



و صرح السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز، قائلًا: "تشتهر المملكة المتحدة بنظام الرعاية الصحية المتميز والأبحاث الطبية العالمية.



وأضاف: يعكس دعمنا لهذا المشروع التزامنا الأوسع نطاقًا بمشاركة الخبرات البريطانية في القطاعات المحورية مثل الصحة والتعليم وإنني أشعر بالفخر كوننا ندعم الشباب المصري على التفكير بشكل ابتكاري أثناء عملهم على الاكتشافات الطبية التي تغير شكل الحياة والتي ستفيد جميع المصريين."



يشكل دعم السفارة جزءًا من برنامج "مصر الملهمة" “Inspire Egypt”، والذي يهدف إلى الاستثمار في إمكانات المصريين من جميع مجالات الحياة من أجل إحداث تغيير إيجابي.



عقدت السفارة، من خلال البرنامج، سلسلةً من الفعاليات وورش العمل والأنشطة والمسابقات للاحتفال بالمصريين الناجحين وتشجيعهم على الابتكار في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم وريادة الأعمال وغيرها الكثير.