ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السفارة البريطانية: نشجع الخريجين المصريين على تطوير حلول رقمية مبتكرة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:30 م
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
محمود نوفل
تدعم السفارة البريطانية بالقاهرة وإحدى شركات الأدوية البريطانية الرائدة في مجال الأدوية 11 مصريا ومصرية للسفر إلى المملكة المتحدة لزيارة مختبرات البحث والتطوير في مفر الشركة الرئيسي في كامبريدج.

تهدف الشراكة بين السفارة البريطانية وإحدى شركات الأدوية العالمية إلى تشجيع الخريجين المصريين الشباب من كليات الصيدلة والطب على تطوير حلول رقمية مبتكرة تخدم المصريين على نحو أفضل في العديد من المجالات الطبية، بما في ذلك مرض السكر وأمراض الأورام.

وكجزء من المبادرة المعروفة باسم "استرا فكرة"، تم دعوة الخريجين الجدد لعرض أفكارهم أمام لجنة من الخبراء.

سيحصل الفائزون على فرصة استكشاف أحدث المعامل، والتحدث إلى علماء عالميين لمساعدتهم على تطوير حلول طبية مبتكرة وحديثة تفيد المصريين.

و صرح السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز، قائلًا: "تشتهر المملكة المتحدة بنظام الرعاية الصحية المتميز والأبحاث الطبية العالمية.

وأضاف: يعكس دعمنا لهذا المشروع التزامنا الأوسع نطاقًا بمشاركة الخبرات البريطانية في القطاعات المحورية مثل الصحة والتعليم وإنني أشعر بالفخر كوننا ندعم الشباب المصري على التفكير بشكل ابتكاري أثناء عملهم على الاكتشافات الطبية التي تغير شكل الحياة والتي ستفيد جميع المصريين."

يشكل دعم السفارة جزءًا من برنامج "مصر الملهمة" “Inspire Egypt”، والذي يهدف إلى الاستثمار في إمكانات المصريين من جميع مجالات الحياة من أجل إحداث تغيير إيجابي.

عقدت السفارة، من خلال البرنامج، سلسلةً من الفعاليات وورش العمل والأنشطة والمسابقات للاحتفال بالمصريين الناجحين وتشجيعهم على الابتكار في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم وريادة الأعمال وغيرها الكثير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بريطانيا تمد مصر بالخبرات لإنجاح التأمين الصحى الجديد

السفارة البريطانية تطلق مسابقة Climate Launchpad في مصر

السفارة البريطانية: برنامج مصر الملهمة يسعى للاستثمار في تغيير المصريين لجميع مناحى الحياة

4 طلاب بطب عين شمس يفوزون بجائزة مسابقة «استرا فكرة» العالمية

ترشيحاتنا

إيمي طلعت زكريا تهنئ هنا الزاهد قبل حفل زفافها

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور

الداخلية : 3 شبكات سرية لتنظيم الإخوان لتهريب الأموال والإرهابيين مرورا بتركيا .. صور

الأهلي يحصل على تعويض من الفيفا.. تعرف على السبب

المصرى ينتظر كلمة المحكمة الدولية قبل منافسات الكونفيدرالية الإفريقية

قبل السوبر.. هيثم فاروق يوجه رسالة صارمة للاعبي الزمالك بسبب الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مركز ترفيه الخواجات.. ملهى سيسيل الأثرى فى بورسعيد يقاوم الفناء بمحاولة البقاء

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر