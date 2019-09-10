شكلي زغلول لكني بكيزة.. إيمي سمير غانم لـ أشرف عبد الباقي: وانا جاية عجلة العربية فرقعت

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن موقف تعرضت له أثناء قدومها إلى استوديو برنامج " قهوة أشرف"، قائلة: "عجلة العربية فرقعت".



وقالت إيمي سمير غانم في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"،: "أنا شكلي زغلول ولكني بكيزه، ولو عجلة العربية فرقعت لا أستطيع تغييرها وانتظر من يقوم بتغييرها".



وتابعت إيمي سمير غانم: "الناس اللي بتكبر دماغها جميلة، ولكنني مش بكبر دماغي خالص وأي موقف باخده على صدري وبتنرفز وأتوتر، ولكن أختي دنيا وبابا بيكبروا دماغهم عكسي انا ودلال عبد العزيز".

