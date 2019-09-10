شكلي زغلول لكني بكيزة.. إيمي سمير غانم لـ أشرف عبد الباقي: وانا جاية عجلة العربية فرقعت

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن موقف تعرضت له أثناء قدومها إلى استوديو برنامج " قهوة أشرف"، قائلة: "عجلة العربية فرقعت".
وقالت إيمي سمير غانم في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"،: "أنا شكلي زغلول ولكني بكيزه، ولو عجلة العربية فرقعت لا أستطيع تغييرها وانتظر من يقوم بتغييرها".
وتابعت إيمي سمير غانم: "الناس اللي بتكبر دماغها جميلة، ولكنني مش بكبر دماغي خالص وأي موقف باخده على صدري وبتنرفز وأتوتر، ولكن أختي دنيا وبابا بيكبروا دماغهم عكسي انا ودلال عبد العزيز".
وقالت إيمي سمير غانم في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"،: "أنا شكلي زغلول ولكني بكيزه، ولو عجلة العربية فرقعت لا أستطيع تغييرها وانتظر من يقوم بتغييرها".
وتابعت إيمي سمير غانم: "الناس اللي بتكبر دماغها جميلة، ولكنني مش بكبر دماغي خالص وأي موقف باخده على صدري وبتنرفز وأتوتر، ولكن أختي دنيا وبابا بيكبروا دماغهم عكسي انا ودلال عبد العزيز".