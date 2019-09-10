ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شكلي زغلول لكني بكيزة.. إيمي سمير غانم لـ أشرف عبد الباقي: وانا جاية عجلة العربية فرقعت

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:38 م
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
هاني حسين
كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن موقف تعرضت له أثناء قدومها إلى استوديو برنامج " قهوة أشرف"، قائلة: "عجلة العربية فرقعت".

وقالت إيمي سمير غانم في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"،: "أنا شكلي زغلول ولكني بكيزه، ولو عجلة العربية فرقعت لا أستطيع تغييرها وانتظر من يقوم بتغييرها".

وتابعت إيمي سمير غانم: "الناس اللي بتكبر دماغها جميلة، ولكنني مش بكبر دماغي خالص وأي موقف باخده على صدري وبتنرفز وأتوتر، ولكن أختي دنيا وبابا بيكبروا دماغهم عكسي انا ودلال عبد العزيز".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي اليوم 10-9-2019.. تعويض من الفيفا.. والرباعي المحترف ينضم للبعثة في غينيا الإستوائية

أول تعليق من نتنياهو عقب هروبه من صواريخ المقاومة الفلسطينية

تبرعوا لبناء مسجد.. الإخوان تنصب على الأتراك وتسرق أموالهم

الأهلي يحصل على تعويض من الفيفا.. تعرف على السبب

رابطة مصنعى السيارات تكشف 4 صعوبات تواجه استبدال التوك توك بـ الميني فان.. فيديو

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد سلقها .. وصفات متنوعة ولذيذة .. بالصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الم المفاصل الشديد.. 17 سببا و8 طرق للعلاج أغربها تاى تشى

مركز ترفيه الخواجات.. ملهى سيسيل الأثرى فى بورسعيد يقاوم الفناء بمحاولة البقاء

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور