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أخبار العالم

طالبان تنتقم من ترامب.. انفجار قرب السفارة الأمريكية في أفغانستان

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:36 م
صدى البلد
حسام رضوان
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بسماع دوي انفجار قرب السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابل عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف محادثات السلام مع حركة طالبان.

وقالت طالبان إنها لن تتخلى عن القتال وأن الولايات المتحدة سوف تجبر في نهاية المطاف على العودة ثانية الى طاولة المفاوضات.

وكان ترامب قد قال في تصريحات له أمس الاثنين إن محادثات السلام مع طالبان قد ماتت.

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