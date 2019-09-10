حارس الزمالك: تعاهدنا على الفوز ببطولة إفريقيا مع المنتخب الأولمبي.. فيديو

أبدى محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، سعادته بالفوز الذي حققه رفقة الفراعنة على السعودية وديًا، مشيرًا إلى أن الفريق يستعد بشكل جيد لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة.



وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون سبورت": "نريد أن نفعل شيئًا لمصر، هذا المنتخب سيكون الأول بعد ذلك، والجميع في حالة تركيز".



وأضاف: "سنخوض مباراتين في شهر أكتوبر استعدادًا للبطولة ونتعاهد كلاعبين ألا نخسر البطولة ، في المنتخب كل الحراس يدعمون بعضهم والمنافسة بيننا شريفة".



وتحدث صبحي عن فرص المشاركة مع الزمالك، قائلًا: "المشاركة في المباريات نصيب، أي حارس سيشارك سيكون على قدر المسؤولية ،سعيد بالفوز بكأس مصر وهذه البداية، مقبلون على كأس السوبر المصري والإفريقي مع نادي الزمالك".