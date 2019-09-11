في اليوم الثالث لقافلة جامعة عين شمس التنموية بالبحر الأحمر.. 23 عملية جراحية و900 كشف مجاني

في اليوم الثالث لقافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة:

إجراء 900 كشف مجاني على أهالي الشلاتين وحلايب وأبو رماد

33 عملية جراحية مجانية في مختلف التخصصات





شهدت فعاليات اليوم الثالث لقافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة البحر الأحمر الكشف الطبي المجاني على 900 من أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد، إضافة إلى إجراء 33 عملية جراحية بجانب التحاليل والأشعة بأنواعها المختلفة وقياس نسبة السكر والضغط مع صرف العلاج المجاني من صيدلية القافلة.. وذلك تحت إشراف فريق طبي من مختلف التخصصات(الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الجلدية، القلب والباطنى، التخدير، الأسنان ) برئاسة الدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية وعضوية الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش والدكتور أيمن الدهبي رئيس قسم التخدير.





كما واصلت فصول محو الأمية بالقافلة أعمالها من إجراء استكتابات فورية وتسليم شهادات للمتحررين من الأمية بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.





وضمت أنشطة اليوم الثالث للقافلة ندوة توعوية حول التغذية السليمة حاضر بها م. طارق عبد الفتاح مسئول التدريب بكلية الطب جامعة عين شمس.





ومن المقرّر أن تختم القافلة أعمالها غدًا، يذكر أن قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة تقام تحت رعاية رعاية اللواء أركان حرب دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع وإشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع وإشراف عام الأستاذ سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.



