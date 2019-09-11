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في اليوم الثالث لقافلة جامعة عين شمس التنموية بالبحر الأحمر.. 23 عملية جراحية و900 كشف مجاني

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
قافلة جامعة عين شمس
قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة البحر الأحمر
كريم ناصر
  • في اليوم الثالث لقافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة:
  • إجراء 900 كشف مجاني على أهالي الشلاتين وحلايب وأبو رماد
  • 33 عملية جراحية مجانية في مختلف التخصصات

شهدت فعاليات اليوم الثالث لقافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة البحر الأحمر الكشف الطبي المجاني على 900 من أهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد، إضافة إلى إجراء 33 عملية جراحية بجانب التحاليل والأشعة بأنواعها المختلفة وقياس نسبة السكر والضغط مع صرف العلاج المجاني من صيدلية القافلة.. وذلك تحت إشراف فريق طبي من مختلف التخصصات(الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الجلدية، القلب والباطنى، التخدير، الأسنان ) برئاسة الدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية وعضوية الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش والدكتور أيمن الدهبي رئيس قسم التخدير.

كما واصلت فصول محو الأمية بالقافلة أعمالها من إجراء استكتابات فورية وتسليم شهادات للمتحررين من الأمية بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وضمت أنشطة اليوم الثالث للقافلة ندوة توعوية حول التغذية السليمة حاضر بها م. طارق عبد الفتاح مسئول التدريب بكلية الطب جامعة عين شمس. 

ومن المقرّر أن تختم القافلة أعمالها غدًا، يذكر أن قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة تقام تحت رعاية رعاية اللواء أركان حرب دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع وإشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع وإشراف عام الأستاذ سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.

يذكر أن قافلة جامعة عين شمس بمحافظة البحر الأحمر نجحت في توقيع الكشف الطبي المجاني على 1125 من أهالى المدن الثلاث خلال اليومين الماضيين، فضلًا عن إجراء(11) عملية جراحية و (4) مناظير جهاز هضمي و توزيع 70 جهازا طبيا مجانيا بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي من بينها كراسي متحركة و مشايات ثابتة و عكاكيز، إلى جانب توزيع مواد غذائية متنوعة بلغت 35 ألف كيلو من المواد الغذائية.
في اليوم الثالث لقافلة جامعة عين شمس التنموية بالبحر الأحمر.. 23 عملية جراحية و900 كشف مجاني
في اليوم الثالث لقافلة جامعة عين شمس التنموية بالبحر الأحمر.. 23 عملية جراحية و900 كشف مجاني
في اليوم الثالث لقافلة جامعة عين شمس التنموية بالبحر الأحمر.. 23 عملية جراحية و900 كشف مجاني
في اليوم الثالث لقافلة جامعة عين شمس التنموية بالبحر الأحمر.. 23 عملية جراحية و900 كشف مجاني
في اليوم الثالث لقافلة جامعة عين شمس التنموية بالبحر الأحمر.. 23 عملية جراحية و900 كشف مجاني
في اليوم الثالث لقافلة جامعة عين شمس التنموية بالبحر الأحمر.. 23 عملية جراحية و900 كشف مجاني

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