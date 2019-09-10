شوقي علام: العاملون بجهاز حماية المستهلك يقومون بدور مهم في محاربة الفساد

استقبل الدكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الاربعاء، بمقر الجهاز بالقرية الذكية؛ الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية للاطلاع على منظومة العمل بالجهاز والمبادرات التى يطلقها لحل شكاوى المستهلكين، كان آخرها المبادرة الاخير "حقك".



وقال " راضي" في تصريحات له ، إن الحملة قامت بحل 8751 شكوى من مختلف المجالات شملت " سلعا متنوعا ،سيارات، اتصالات،غاز،كهرباء، مياه "، موضحا أن زيارة " علام" تعد رسالة لاستمرار العمل لإحكام الرقابة علي الاسواق و القضاء علي أي ممارسات سلبية للحفاظ علي كرامة المواطنين.



وأضاف " راضي" أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكافة أجهزة الدوله بالاهتمام بمنظومة ضبط الاسواق وأهمية التفاعل مع مشاكل المواطنين، وتأكيدا لما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذي اعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات لضبط الاسواق لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين والتأكيد على التنسيق التام بين الاجهزة الرقابية المعنية بالمنظومة الاستهلاكية.



وطالب رئيس الجهاز، المواطنين بالابلاغ عن اية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو اية معلومات بشأنها، مؤكدًا على اهمية تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متواز مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.



ووجه رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك.



من جانبه قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، إن العاملين بجهاز حماية المستهلك، يقومون بدور مهم في محاربة الفساد، موضحا أن الحديث النبوي الشريف " من غشنا فليس منا " تشمل جميع التعاملات ولا تقتصر على الجانب الاستهلاكى او الجانب الانتاجى او جانب التعاون بين المنتج والمستهلك انما هى تشمل جميع أوجه التعاملات الحياتية.



وأوضح أن ما يقوم به فريق العمل بالجهاز يساعد على تحقيق العدالة الناجزة وانه بتفاعله مع الجمهور ونزوله الى أرض الواقع استطاع خلال فترة وجيزة ان يخلق حالة من الثقه لدى المواطن المصرى فى أن اجهزة الدولة بجانبه.



وشدد "علام" على ان المحتكر ملعون لان الاحتكار يحدث خللًا شديدًا فى السوق مما يؤثر على كافة نواحى التنمية فى المجتمع، موضحًا ان حماية المستهلك هى حماية للتنمية فى حد ذاتها لان المستهلك هو حجر الزاوية فى عملية الانتاج.