تسبب التسمم وأمراض القلب.. أطعمة نتناولها بطريقة خاطئة.. الثانية ستصدمك

أطعمة صحية يمكن أن تضرك إذا لم يتم تناولها بشكل غير صحيح و يمكن أن تكون خطيرة للغاية على الصحة.





موقع برايت أعلن عن 7 أطعمة تشكل خطرًا على الصحة





1. اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية





عندما سلق أو شواء اللحوم أو الدواجن أو المأكولات البحرية ، فإن درجة الحرارة المرتفعة تجعل البروتينات الموجودة في اللحوم تتغير وتصبح خطرة على صحتك. لتجنب أي مخاطر صحية ، يجب عليك طهي اللحوم في درجة حرارة منخفضة.





بهذه الطريقة ، فإن انخفاض درجة الحرارة يقلل من تراكم المواد المسرطنة في طعامك مع تقليبها كثيرًا. هذا يمكن أن يساعد في تقليل المركبات التي تعزز السرطان.





2. العسل





العسل يحتوي على الكثير من السموم بعد جمعه يمر العسل بعملية البسترة للقضاء على هذه السموم. ومع ذلك ، قد يكون تناول العسل غير المبستر خطيرًا جدًا على صحتك.





مجرد ملعقة صغيرة واحدة من العسل أو العسل غير المبستر الذي لم يتم تبخيره بشكل صحيح يمكن أن يسبب الصداع والدوخة والقيء .





3. التوت الأزرق





له العديد من الفوائد الصحية ويستخدم بشكل شائع في المربى ومع ذلك فإن نبات البلبري هو أن بذوره وأوراقه معروفة بأنها سامة وتحتوي على تركيزات مميتة من الجليكوسيد ، وهو مركب ينتج السيانيد.





إذا لم تكن متوترة بشكل صحيح أو إذا كانت غير ناضجة عند صنع المربى فقد يتسبب في الغثيان يمكن إزالة المواد السامة الموجودة في البلوبرى بفعالية عن طريق غليه جيدا





4. البطاطا





إذا تركت البطاطس فى منطقة رطبة وظهرت بعض البراعم عليها قد تحتوي على سم ، ويمكن أن تؤدي واحدة منها فقط إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القيء وآلام البطن والإسهال.





5. الخبز





رغم أن الخبز عبارة عن طعام يتم استهلاكه بشكل منتظم ، إلا أن بعض أنواع الخبز قد تسبب لك ضررًا أكثر من نفعها . يحتوي الخبز الأبيض المعبأ على دقيق عالي التجهيز ومواد مضافة يمكن أن تجعله غير صحي. تناول الخبز الأبيض في كثير من الأحيان يمكن أن يسبب السمنة وأمراض القلب والسكري.





يمكن أن يحتوي الخبز الكامل الحبوب على العديد من المواد الحافظة والسكريات المضافة والملح الذي يعد ضارًا بصحتك. نوصي باستهلاك الخبز المصنوع من الحبوب فهو يحتوي على المزيد من البروتين والألياف والفولات وفيتامين C والمواد المغذية الصحية الأخرى.





6. الحليب





الحليب بشكله الطبيعي عبارة عن مزيج من الماء والبروتينات والسكريات والمعادن والفيتامينات. على الرغم من أن الحليب يوفر فوائد صحية هائلة ، لا يزال هناك بعض المخاطر التي يجب أن نكون على دراية بها . شرب الحليب بكميات منتظمة أمر صحي ، لكن تناول الكثير منه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.





و يمكن أن يسبب استهلاك الكثير من الكالسيوم من الحليب سرطان المبيض لدى النساء وسرطان البروستاتا لدى الرجال. الحفاظ على كمية متوازنة من الحليب أمر ضروري لنظام غذائي صحي.





7. المحار



