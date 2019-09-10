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اقتصاد

مدابغ القاهرة تشكل لجانا لدراسة ملفات القطاع

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:48 م
مدابغ
مدابغ
ولاء عبد الكريم
شكلت شعبة أصحاب المدابغ بغرفة القاهرة مجموعة لجان لدراسة الملفات التي تتعلق بقطاعها ورفع تقارير الي مجلس ادارة الشعبة.

جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة اليوم لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاعها.

قال محمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة إن تشكيل هذه اللجان يأتي من منطلق حرص الشعبة علي حل مشاكل قطاعها وتنميته وتطويره.

وعن اللجان ذاتها قال (مهران) أنه من بينها لجنة ( تنمية المشروعات - التوفيق والتحكيم وفض المنازعات- المحليات ).

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