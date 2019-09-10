اهم الاخبار .. فتح باب تسجيل بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب.. الدولار يستكمل مسلسل الهبوط الجديد.. الذهب يتراجع جنيهين

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار اليوم، الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
السفارة البريطانية: نشجع الخريجين المصريين على تطوير حلول رقمية مبتكرة
في اهم الاخبار أنه تدعم السفارة البريطانية بالقاهرة وإحدى شركات الأدوية البريطانية الرائدة في مجال الأدوية 11 مصريا ومصرية للسفر إلى المملكة المتحدة لزيارة مختبرات البحث والتطوير في مفر الشركة الرئيسي في كامبريدج.. للمزيد اضغط هنا
الخارجية: منطقة الخليج تشهد توترات على خلفية تهديدات الملاحة في مضيق هرمز
وجاء بـ اهم الاخبار أنه شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء في اجتماع الدورة العادية رقم 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي تناول مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام العربي المُشترك، وسُبل التعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة العربية.. للمزيد اضغط هنا
فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر الوطني الثامن للشباب
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه أعلن المؤتمر الوطني للشباب عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في حضور المؤتمر في نسخته الثامنة والتي ستنعقد السبت المقبل بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة بدءا من اليوم الثلاثاء.. للمزيد اضغط هنا
الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد في الأول من أكتوبر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ ه الموافق الاول من أكتوبر سنة ٢٠١٩، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
تعرف على 14 منتخبا تأهل إلى مجموعات التصفيات الأفريقية لمونديال 2022
وجاء بـ اهم الاخبار أنه نجح 14 منتخبا في التأهل إلى مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لتنضم إلى 16 منتخبا في دور المجموعات.. للمزيد اضغط هنا
ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بطل السنغال بدوري أبطال إفريقيا
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقرر لها السفر إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم ١٤ سبتمبر الحالي.. للمزيد اضغط هنا
لحظة هروب نتنياهو من صواريخ المقاومة الفلسطينية.. فيديو
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية شريط فيديو لحظة هروب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء خطاب له، من صواريخ المقاومة، عقب إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة عسقلان.. للمزيد اضغط هنا
أحدها يخص مصر.. الملك سلمان يعتمد 13 قرارا جديدا
وفي اهم الاخبار أنه ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) .. للمزيد اضغط هنا
الإسكان: مليار جنيه تعويضات المؤجرين فقط من سكان مثلث ماسبيرو
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه قال مصدر مسئول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالي التعويضات التي تم صرفها للحائزين بمنطقة مثلث ماسبيرو تبلغ نحو مليار جنيه.. للمزيد اضغط هنا
الدولار يستكمل مسلسل الهبوط الجديد.. تراجع لـ16.39 جنيه بالبنوك
هوى الدولار لأدنى مستوى له في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء ليستكمل مسلسل هبوطه بمعدل قرشين إضافيين مقارنة بأمس الاثنين، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
الذهب يتراجع جنيهين في تعاملات نهاية اليوم
وفي اهم الاخبار أنه تراجعت أسعار الذهب في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء، بمعدل 2 جنيه في المتوسط للجرام الواحد مقارنة بما كان عليه أمس الاثنين.. للمزيد اضغط هنا
آخرهن حنان مطاوع.. 3 فنانات حصلن على لقب ماما فى 2019
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه حصلت عدد من الفنانات على لقب ماما خلال عام 2019، حيث رزق بعضهن بأطفال للمرة الأولى، بينما قررن أخريات أن تكرر التجربة.. للمزيد اضغط هنا
السفارة البريطانية: نشجع الخريجين المصريين على تطوير حلول رقمية مبتكرة
في اهم الاخبار أنه تدعم السفارة البريطانية بالقاهرة وإحدى شركات الأدوية البريطانية الرائدة في مجال الأدوية 11 مصريا ومصرية للسفر إلى المملكة المتحدة لزيارة مختبرات البحث والتطوير في مفر الشركة الرئيسي في كامبريدج.. للمزيد اضغط هنا
الخارجية: منطقة الخليج تشهد توترات على خلفية تهديدات الملاحة في مضيق هرمز
وجاء بـ اهم الاخبار أنه شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء في اجتماع الدورة العادية رقم 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي تناول مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام العربي المُشترك، وسُبل التعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة العربية.. للمزيد اضغط هنا
فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر الوطني الثامن للشباب
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه أعلن المؤتمر الوطني للشباب عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في حضور المؤتمر في نسخته الثامنة والتي ستنعقد السبت المقبل بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة بدءا من اليوم الثلاثاء.. للمزيد اضغط هنا
الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد في الأول من أكتوبر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ ه الموافق الاول من أكتوبر سنة ٢٠١٩، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
تعرف على 14 منتخبا تأهل إلى مجموعات التصفيات الأفريقية لمونديال 2022
وجاء بـ اهم الاخبار أنه نجح 14 منتخبا في التأهل إلى مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لتنضم إلى 16 منتخبا في دور المجموعات.. للمزيد اضغط هنا
ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بطل السنغال بدوري أبطال إفريقيا
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقرر لها السفر إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم ١٤ سبتمبر الحالي.. للمزيد اضغط هنا
لحظة هروب نتنياهو من صواريخ المقاومة الفلسطينية.. فيديو
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية شريط فيديو لحظة هروب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء خطاب له، من صواريخ المقاومة، عقب إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة عسقلان.. للمزيد اضغط هنا
أحدها يخص مصر.. الملك سلمان يعتمد 13 قرارا جديدا
وفي اهم الاخبار أنه ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) .. للمزيد اضغط هنا
الإسكان: مليار جنيه تعويضات المؤجرين فقط من سكان مثلث ماسبيرو
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه قال مصدر مسئول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالي التعويضات التي تم صرفها للحائزين بمنطقة مثلث ماسبيرو تبلغ نحو مليار جنيه.. للمزيد اضغط هنا
الدولار يستكمل مسلسل الهبوط الجديد.. تراجع لـ16.39 جنيه بالبنوك
هوى الدولار لأدنى مستوى له في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء ليستكمل مسلسل هبوطه بمعدل قرشين إضافيين مقارنة بأمس الاثنين، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
الذهب يتراجع جنيهين في تعاملات نهاية اليوم
وفي اهم الاخبار أنه تراجعت أسعار الذهب في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء، بمعدل 2 جنيه في المتوسط للجرام الواحد مقارنة بما كان عليه أمس الاثنين.. للمزيد اضغط هنا
آخرهن حنان مطاوع.. 3 فنانات حصلن على لقب ماما فى 2019
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه حصلت عدد من الفنانات على لقب ماما خلال عام 2019، حيث رزق بعضهن بأطفال للمرة الأولى، بينما قررن أخريات أن تكرر التجربة.. للمزيد اضغط هنا