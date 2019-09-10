هيثم الشيخ: مؤتمرات الشباب نموذج تحضر الدولة.. و3 جلسات بالمؤتمر الثامن

قال هيثم الشيخ المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن مؤتمرات الشباب نموذج حى يعكس مدى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب وهى أحد أهم نماذج تحضر الدولة المصرية وبمثابة منصة تتيح للشباب المشاركة وعرض آرائهم حول القضايا المختلفة،عبر الجلوس على مائدة حوارية مع كبار المسؤولين فى الدولة لمناقشتم فى جميع القضايا بحرية كاملة.



وقال هيثم الشيخ فى تصريحات لـ:"صدى البلد" أن "مدينة السلام" بشرم الشيخ شهدت خلال عام 2016 انطلاق اول مؤتمر للشباب، وتوالت المؤتمرات بعد ذلك وصولا للمؤتمر السابع في "مدينة البناء" العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه منذ عقد المؤتمر الأول وحتى الآن، تم تنفيذ العديد من التوصيات الهامة التي خرج بها الشباب خلال الجلسات المختلفة ومنها إقامة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، إنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب، أطلاق عام لذوى الاحتياجات الخاصة.



وعن أهمية مؤتمرات الشباب أوضح "متحدث تنسيقية شباب الاحزاب" أنها تتيح للشباب فرصة تعلم كيفية إدارة الدولة واتخاذ القرارات، وظهر ذلك جليا فى المؤتمر الأخير بـ" مدينة البناء"عبر نموذج المحاكاة.



وتابع: عبقرية مؤتمرات الشباب تكمن فى أنها ليست مقتصرة على فئة معينة فنجد شباب البرنامج الرئاسى وشباب تنسيقية الاحزاب وشباب الجامعات يجلسون على مائدة واحدة مع الحكومة لمناقشة جميع القضايا ومن ثم الخروج بتوصيات وورقة عمل على أرضية وطنية ثابتة.



وأوضح هيثم الشيخ أنه خلال المؤتمر الثامن للشباب سيعقد 3 جلسات وهى جلسة "اسأل الرئيس"، والتي أصبحت من أهم الجلسات التي تميز تلك المؤتمرات وينتظرها الشعب المصرى بهدف الاستماع للرئيس الذي يحرص على الإجابة عن كل الأسئلة بصراحة، جلسة خاصة لتناول قضايا "الارهاب" وسبل مواجهتها ومواجهة الحرب التى تدار بالوكالة ضد الدولة المصرية، غضافة إلى جلسة بشأن "الأكاذيب والشائعات" -حروب الجيل الرابع- التى تعتمد على نشر الأكاذيب والشائعات عن طريق تقديم ذرة من الحقائق وتظخيمها لتتحول لجبال من الاكاذيب إضافة إلى تضخيم الاخطاء وتسفيه الانجازات بهدف تشكيك المواطن فى القيادة والنيل من تماسك المجتمع ونشر الاحباط".



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.



وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين أخرين.