فحص كاميرات المراقبة.. فريق بحث لحل لغز سرقة 500 ألف جنيه من خزينة مدرسة بحدائق الأهرام

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة كاميرات المراقبة في مدرسة رويال سباتس للكشف عن ملابسات الاستيلاء علي 700 ألف جنيه من خزينتها.



تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة إخطارا بتعرض مدرسة رويال سباتس بحدائق الأهرام للسرقة، وكشفت التحريات الأولية بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث ان مديرة المدرسة أبلغت باكتشافها كسر باب مكتب الحسابات واختفاء الأموال من الخزينة.



وتبين من الفحص أن الجناة المجهولين كسروا باب الخزينة واستولوا علي أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وفروا هاربين، تم تشكيل فريق بحث يرأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة حيث يتم فحص العمالة السابقة والحالية بالمدرسة واستجواب مديرتها حول اتهامها لشخص محدد من عدمه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.