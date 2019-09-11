محافظ الدقهلية عن قصر نور: الهدم تم وسيتم تحويل مسئولي الوحدة للتحقيق

صرح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أنه طلب ملفا كاملا عن هذا القصر لمعرفة كافة تفاصيله حيث أرسل لوزارة الثقافة خطابا للرد هل هو أثرى أم لا وأنه تم الهدم بالفعل ولو كان أثريا لكان الاهتمام أكثر من ذلك خاصة أنه داخل قرية مضيفا أنه سيتم التحقيق مع مسئولى الوحدة المحلية بالقرية حول عدم استخراج رخصة للهدم".



حيث تفقد شاروبيم " قصر نور"بقرية الطويلة التابعة لطلخا والذى تم هدم أجزاء به واعترض الكثيرون بدعوى أنه تابع للتنسيق الحضارى وأثرى ولم يصدر قرار بالهدم حيث لم تستخرج رخصة لذلك.



يذكر أن ملاك القصر، بقرية الطويلة باعوه لأحد الأشخاص فى فبراير الماضى وأقام بالفعل بها قرابة الشهر وتبين له أنها لا تتحمل الإقامة وأنها يتساقط منها بعض الأجزاء ولخوفه على أولاده الصغار تركها وتقدم بطلب الوحدة المحلية صاحبة الاختصاص بتاريخ ١٨/٦ للترخيص بهدمها وقرروا بأن يتابع معهم خلال ثلاثة أسابيع لشهر تصدر الرخصة ومر الشهر وتساقط جزء من الفيلا".



وتقدم ابراهيم م.م المالك الحالي بطلب، إلى الوحدة أخطارها عاينت الوحدة المكان وبتاريخ ٦/٨ أخطرته بضرورة الحضور لمقر الوحدة بتوقيعه على إنذار بالإخلاء وأنه تم إخطار النقطة واستعجال لمجلس المدينة واتخاذ اللازم للمحافظة على أرواح المواطنين وبتاريخ ١٢/٨ انهار العقار واتصل الجيران بى بضرورة الحضور وأبلغوا الوحدة وعندما وجد الأمر بهذا الشكل توجه الوحدة وأبلغوا بضرورة إنهاء الترخيص فقرروا باتخاذ اللازم وبإرسال مذكرة لمجلس المدينة بتاريخ ١٣/٨ .



وقد تم إلا أنه بعد مرور أسبوع من هذا الكلام فوجئ المالك بكلام جديد يتردد يكون المبنى أثرى ومجلس المدينة يستعجل المحافظة بذلك فتوجه المالك على الفور بطلب للسكرتير العام لمحافظة الدقهلية بضرورة إنهاء الإجراءات والاستعلام عما إذا كانت آثار من عدمه فقرر على الفور بمخاطبهً الآثار والإدارة الهندسية والتراث المعماري من كون العقار أثريا أو متميز جاء رد الآثار بكونه غير أثرى وغير مسجل ولكن لم يرد رد المعمار المتميز فتقدمنا بإنذار للجهات الثلاث على يد محضر بتاريخ ٢٥و ٢٦ /٨ باتخاذ اللازم وعدم تحمل المالك بأى مسئولية".



وأضاف "لم يرد أى ردود بكون العقار مسجلا من عدمه وعلم الجميع بانهيار المبنى أو هدمه ولا جديد وكان الأمر يحمل فى باطنه أمر غامض لا يعلمه أحد فتقدمت بشكوى للسكرتير العام المحافظة موضحا الموقف وشكوى للجهاز المركزي للمحاسبات".

