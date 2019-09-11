تنسيقية الأحزاب: مؤتمرات الشباب منصة حقيقية للحوار والنقاش حول القضايا المختلفة.. فيديو

قال المهندس أحمد صبري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إنطلاق فكرة مؤتمرات الشباب كانت في نوفمبر عام 2016 بمدينة شرم الشيخ.





وأضاف " أحمد صبري "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مؤتمرات الشباب ليست متعلقة بالقضايا المحلية فقط لكنها متعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية، ويشارك فيها الشباب من جميع دول العالم.





وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مؤتمرات الشباب أصبحت منصة حقيقة للحوار والنقاش حول أبرز القضايا الإقليمية المطروحة على الساحة، ويتم الوصول إلى حلول للمشكلات المتعلقة بالشباب والدولة.



