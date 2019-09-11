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إلهام أبو الفتح
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مرأة

في 3 أيام وبدون حرمان.. ريجيم خارق لحرق الدهون وطرد السموم

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:10 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
لمياء الياسين
هل تعانى من تراكم الدهن فى مناطق الجسم المختلفة مما يشكل لك الكثير من الازعاج يمكنك نحت قوامك ورق الدهون برجيم سريع وإنقاص الوزن إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندى إليكِ خطة الرجيم لـ4 أيام..

الإفطار لمدة الـ 4 أيام ..

شريحتان من الجبن القريش + 1 توست سن + بيضة مسلوقة 

الغداء لمدة الـ 4 أيام ..

طبق سلاطة خضراء + طبق شوربة خضار + شرييحتان من اللحم المشوى أو ربع فرخة مشوية أو شريحتان من فيليه السمك 

بعد ساعة..

كوب من القرفة بالزنجبيل وشرائح الليمون والكمون 

العشاء اليومي لمدة الـ 4 أيام..

كوب زبادي مضاف إليه كمون وليمون

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