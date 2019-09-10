تصفيات يورو 2020 .. فرنسا تكتفي بثلاثية في شباك أندورا وجريزمان يهدر ركلة جزاء

نجح المنتخب فرنسا في تحقيق فوز عريض على نظيره منتخب أندورا بثلاثة أهداف دون رد خلال المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب "فرنسا" بضاحية سان دونيه، فى المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.



سجل أهداف المنتخب الفرنسي كل من كينجسلي كومان في الدقيقة 18 وكليمنت لينجليه فى الدقيقة 52 ووسام بن يدر في الدقيقة 90، فيما أهدر أنطوان جريزمان ركلة جزاء في الدقيقة 28.



الفوز رفع رصيد فرنسا في صدارة المجموعة إلى 15 نقطة بالتساوى مع نظيره التركي، فيما يأتى منتخب أندورا فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.





