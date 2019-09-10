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ملك البانتومايم.. الفنان أحمد نبيل يكشف سبب اعتزاله التمثيل.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:31 م
الفنان أحمد نبيل
الفنان أحمد نبيل
محمد القاضي
قال الفنان أحمد نبيل، إنه ترك العمل في الوسط الفني منذ 8 سنوات.

وأضاف "أحمد نبيل"، خلال استضافته ببرنامج " صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية "إسعاد يونس"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": «أنا تركت الوسط الفني من 8 سنين وأعلنت اعتزالي احتراما لنفسي ولتاريخي».

وأوضح: «لقيت إني مش تبع شلة ولقيت الناس اللي كانوا بيقفوا معايا وبيعلموني مش موجودين».

وقال: «كنت بدرس في جامعة إسكندرية في قسم المسرح، وبسافر بره مصر، ولقيت نفسي مش محتاج إني اشتغل ممثل وفضلت السفر على التمثيل».

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