ملك البانتومايم.. الفنان أحمد نبيل يكشف سبب اعتزاله التمثيل.. فيديو

قال الفنان أحمد نبيل، إنه ترك العمل في الوسط الفني منذ 8 سنوات.



وأضاف "أحمد نبيل"، خلال استضافته ببرنامج " صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية "إسعاد يونس"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": «أنا تركت الوسط الفني من 8 سنين وأعلنت اعتزالي احتراما لنفسي ولتاريخي».



وأوضح: «لقيت إني مش تبع شلة ولقيت الناس اللي كانوا بيقفوا معايا وبيعلموني مش موجودين».



وقال: «كنت بدرس في جامعة إسكندرية في قسم المسرح، وبسافر بره مصر، ولقيت نفسي مش محتاج إني اشتغل ممثل وفضلت السفر على التمثيل».

