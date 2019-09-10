شاهد.. استقبال الملك فيصل لـ منتخب السعودية منذ 51 عامًا.. اعرف السبب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة نادرة، تظهر الملك فيصل بن عبد العزيز لحظة استقبال المنتخب السعودي فى عام 1968.



ووفقا لحساب "دارة الملك عبد العزيز" الذى نشر الصورة النادرة على تويتر، يعود تاريخ هذا اللقاء لأكثر من 51 عامًا.



ونشرت الصورة بعوان : "الملك فيصل بن عبد العزيز هو أول ملك استقبل منتخب الكرة السعودي في القصر الملكي عام 1388 هـجرية الموافق 1968 ميلادية".



يذكر أن سبب اللقاء، كان أول مباراة دولية يلعبها المنتخب الأخضر عام 1957، وفاز فيها على نظيره المنتخب السوري "3 – 1"، تحت قيادة المدرب السعودى علي الشواش فى الفترة من 1962 حتى 1970.







