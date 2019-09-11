3 مدارس جديدة في كفر الشيخ.. افتتاح مشروعات خدمية بـ 37 مليون جنيه.. وسائق توك توك يطلب وظيفة من المحافظ.. صور

افتتاح مشروعات خدمية بكفر الشيخ بـ 37 مليون جنيه

سائق توك توك يطلب وظيفة من محافظ كفر الشيخ

مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد بالحامول المقام على مساحة 4000 م2





افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة الحامول بقيمة 36.9 مليون جنيه، والتي تعد من أهم المشروعات الخدمية والتنموية التي تقوم بتنفيذها الدولة علي أرض محافظة كفر الشيخ لخدمة التنمية والاستثمار وتحقيق أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





تضمنت الافتتاحات، مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد بالحامول المقام على مساحة 4000 م2 وتضمن المشروع إنشاء 6 عمارات تشمل 72 وحدة سكنية بتكلفة 12 مليون جنيه، بمساحة 90 مترًا مربعاً كاملة التشطيب، نفذتها مديرية الإسكان والمرافق.





وشملت افتتاحات محافظ كفر الشيخ، مشروع التوسعات الجديدة بمدرسة الحامول التجارية بنات بإدارة الحامول التعليمية بتكلفة 11 مليونًا و425 ألف جنيه على مساحة 750 م2 من إجمالى 3 أفدنة مساحة إجمالية للمدرسة عبارة عن طابق أرضى و4 طوابق بعدد فصول 42 فصلًا وفراغات تكميلية وخدمات للوصول لإجمالي عدد الفصول 60 فصلًا.





كما افتتح محافظ كفر الشيخ مدرسة الشبورة للتعليم الأساسي الجديدة بإدارة الحامول التعليمية بتكلفة 6 ملايين و645 ألفًا و707.9 جنيه على مساحة 1500 م2، عبارة عن أرضى و4 طوابق بعدد فصول 11 فصلًا، بمدة تنفيذ 11 شهرًا، لخفض الكثافة بالفصول إلى 28 طالبًا.





كما افتتحت مدرسة الطرفاية 5 للتعليم الأساسي الجديدة بإدارة الحامول التعليمية بتكلفة 6 ملايين و870 ألفًا و586.5 جنيه على مساحة 1057.5 م2، أرضى و 4 طوابق بعدد فصول 11 فصلًا، بمدة تنفيذ 11 شهر، لخفض الكثافة بالفصول إلى 31 طالبًا بكل فصل .





كما حرص محافظ كفر الشيخ، على مقابلة المواطن " السيد عبدالسلام ، سائق توك توك، من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث طلب من المحافظ توفير فرصة عمل كريمة له ضمن نسبة 5 %.





ودخل السيد في حوار مع المحافظ، قائلًا له : أنا متزوج وعندي جوز عيال ومراتي .. وبقبض 400 جنيه من الشئون الاجتماعية.. وعملت تظلم لزيادة المعاش .. وعندي 37 سنة وعايز فرصة عمل ضمن نسبة 5 % لذوي الاحتياجات الخاصة"



