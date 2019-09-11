بعثة الأهلي تغادر إلى غينيا الاستوائية

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى غينيا الاستوائية خلال دقائق استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويرأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة المكلف من المجلس برئاسة محمود الخطيب.





وتستغرق الرحلة ما يقرب من 12 ساعة، تبدأ في الثانية صباحا بتحرك البعثة من مطار القاهرة عبر خطوط الطيران الإثيوبية لتصل إلى مطار أديس أبابا بعد ما يقرب من 5 ساعات، حيث تقضي البعثة ساعتين ترانزيت في المطار، وتتحرك بعدها مباشرة إلى غينيا الاستوائية في رحلة تستغرق ما يقرب من 5 ساعات أخرى.



