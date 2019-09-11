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توك شو

هيثم الشيخ: مؤتمرات الشباب أحد أهم مظاهر تحضر الدولة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:02 ص
صورة من مؤتمر الشباب
صورة من مؤتمر الشباب
توك شو
قال هيثم الشيخ، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن مؤتمرات الشباب هي أحد أهم مظاهر تحضر الدولة المصرية الحديثة، موضحًا أن أول مؤتمر للشباب تم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ.

وأضاف هيثم الشيخ خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية، أن مؤتمرات الشباب استوعبت عددًا كبيرًا من شباب الأحزاب السياسية والبرنامج الرئاسي، ومجموعة من شباب الجامعات.

وأشار إلى أن الشباب تقوم بإبداء آرائهم فى جميع القضايا والمشكلات التى تعاني منها الدولة، مؤكدًا أن تلك الآراء يتم عرضها على الحكومة .

وأوضح أن دور الشباب أصبح يظهر فى الفترة الأخيرة وذلك بعد انعقاد أكثر من مؤتمر للشباب، مشيرًا إلى أن مصر استعادت دورها الرئيسي فى القارة الافريقية.

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