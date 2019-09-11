هيثم الشيخ: مؤتمرات الشباب أحد أهم مظاهر تحضر الدولة

قال هيثم الشيخ، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن مؤتمرات الشباب هي أحد أهم مظاهر تحضر الدولة المصرية الحديثة، موضحًا أن أول مؤتمر للشباب تم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشرم الشيخ.





وأضاف هيثم الشيخ خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية، أن مؤتمرات الشباب استوعبت عددًا كبيرًا من شباب الأحزاب السياسية والبرنامج الرئاسي، ومجموعة من شباب الجامعات.





وأشار إلى أن الشباب تقوم بإبداء آرائهم فى جميع القضايا والمشكلات التى تعاني منها الدولة، مؤكدًا أن تلك الآراء يتم عرضها على الحكومة .



