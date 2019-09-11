مفاجأة.. المايونيز يعالج العقم ويساعد على الإنجاب

نجح زوجان أخيرا فى تحقيق حلمهما بالإنجاب بعد رحلة علاج طويلة، أوصلتهما لاستخراج علاجهما من مكونات تستخدم في إعداد المايونيز.





وبحسب سبوتنيك، أصاب الإحباط كلًا من الزوجة لوسي البالغة من العمر 32 عاما، وزوجها كريج 29 عاما، بعد زواجهما فى عام 2014 دون أن يرزقا بأى أطفال، وذلك لأن روز مصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، والتى تصيب امرأة من كل 5 في بريطانيا، حيث توقف الأكياس عملية الإخصاب.





بالإضافة لإصابتها بحالة أشبه بفيروس، حيث ينتج جسمها كمية كبيرة من خلايا قاتلة طبيعية، تعمل كنظام دفاع طبيعي في مكافحة العدوى، عندما تصبح المرأة حاملا، ما يتسبب في إتلافها للجنين، وبالفعل مرت بثلاث حالات إجهاض.





الأمر الذى جعل الثنائى يبحث عن علاج آخر يعرف باسم "العلاج المناعي" حيث يحل الإنتاج المفرط للخلايا القاتلة، عن طريق ضخ أجسام النساء بخليط من صفار البيض وزيت الصويا، وهي نفس مكونات المايونيز كما يعتقد أنه يقيد هذه الخلايا، عن طريق إغراق مجرى الدم بالأحماض الدهنية التي تقلل من قدرتها على إنتاج مواد كيميائية في الجسم.





وبعد تناول تلك الدهون الناتجة عن العلاج المناعى عن طريق التقطير عادة قبل الحمل مرتين، ثم 3 مرات بعد ذلك، ويعتقد أن "العلاج المناعي" يساعد على زرع الجنين وينمو بشكل طبيعي.





وبالفعل تحقق حلم لوسي وكريغ اليائسين، في ولادة طفلتهما الأولى "سيينا"، قبل 18 شهراً، وذلك بعد سنوات من محاولات الإنجاب الفاشلة، ومن المتوقع أن يستقبلا طفلهما الثاني في 27 أكتوبر.





يذكر أن هذا العلاج كان قد طوره الدكتور جورج ندوكوي، الذي يطلق عليه اسم "طبيب المايونيز" منذ 10 سنوات، وادعى أنه ساعد عشرات النساء اللائي يعانين من العقم في الحمل، والذى تيبغ تكلفته 4000 جنيه استرليني، بالإضافة إلى دفع 235 جنيها استرلينيا لكل قطرة.







