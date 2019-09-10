منتدى الاستثمار المصري الأفريقي يناقش آليات العمل في القارة السمراء.. صور

في دورته الثانية، انعقد منتدى الاستثمار المصري الإفريقي الزراعى الاقتصادي لمؤسسة الحلم الإفريقي 2063، بحضور أكثر من 50 رجل أعمال ومستثمر في مختلف المجالات، لبحث كيفية التعاون للدخول في القارة السمراء، وآليات الاستثمار في القارة السمراء.



وقالت سالي عاطف رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، إن الملف الاقتصادي يقع على رأس أولويات المؤسسة؛ لتعزيز التعاون بين مصر وكافة دول القارة السمراء، ولذلك تم تدشين منتدى الاستثمار المصري الإفريقي وانعقاده للمرة الثانية من أجل تكاتف الجهود للاستثمار في إفريقيا.



وحضر المنتدى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، على رأسهم الدكتور محمد عزام رئيس الغرف التجارية للإلكترونيات، والمهندس سيد البدوي رئيس الغرفة التجارية للإنشاءات والمقاولات، وسعد القاضي والدكتور محمد أبو زيد وشوقي الشرنوبي وعلى يوسف، واللواء محمود دياب، والمهندس محمد عمر، والدكتور محمد هجرس رئيس قسم جراحة القلب بالقصر العيني، ومحمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة مكتشفون.



وشمل الحضور رجال الأعمال عبدالخالق الدهشان، وأحمد الدهشان، وأيمن عثمان، وأحمد حميده، وأحمد عبدالوهاب، وأيمن راسخ، ومحيي عنان، ومحمد شريف، ومحمود طارق، ومروان قراعة، والسيد جلال، وحاتم المنوفي، وأيمن عثمان، ومصطفي عبد المنعم.



وأكدت سالي عاطف، أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة داخل المنتدى تشمل عضويات من رجال الأعمال والمستثمرين، للعمل بصورة متخصصة محددة الأهداف للدخول إلى السوق الإفريقية بعد دراسات جدوى.



وطالب رجال الأعمال والمستثمرين بالمؤتمر، بضرورة بحث الكثير من المعوقات في الدول الإفريقية التي تواجههم في الاستثمار، وتوفير دارسات وافية وواقعية عن فرص الاستثمار في الدول الأفريقية.



وأشارت رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي، إلى أن المؤسسة ستعمل على التنسيق مع السفارات والجهات المسئولة والملحقين التجاريين بشكل مباشر لتسهيل وصول المستثمرين إلى هذه الفرص، وتوفير كافة الوسائل التي ينجح من خلالها المستثمر أو رجل الأعمال أو الشركة في الوصول إلى هدفه، وتشكيل لجنة متخصصة للإجابة عن تساؤلات أعضاء المنتدى وتسهيل تحقيق أهدافهم.