شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 11 سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام.



فإذا كنت مولودا في يوم 11 سبتمبر أنت من الاشخاص الذين يسيطرون بأفكارهم عن ما حولهم كما أنك شخص شجاع وقوى الشخصية ، ولست من الاشخاص المتسرعين فى قرارتهم ..



نصيحة خبيرة الابراج عبير فؤاد لشخصية هذا اليوم يجب عليك أن تسعى دوما أن تكون شخصا مستقلا وحاول السيطرة أكثر على إنفعالاتك .