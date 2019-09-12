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فيديو جراف

فيديوجراف| جينيس آخر تقاليع قطر فى الكذب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
كريم عاطف
واصلت قطر أكاذيبها على القطريين من أجل إظهار نفسها كدولة مهمة على الساحة الدولية، باللجوء إلى موسوعة "جينيس".

وزعمت الصحف القطرية أن ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم حقق إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاته السابقة، وبدخوله موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، كأعمق حوض اصطناعي يتم إنشاؤه على سطح الأرض.

ومن خلال الفيديو جراف التالى نتعرف على حقيقة أكاذيب الجماعة.

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