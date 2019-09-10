اخبار الفن .. حنان مطاوع ترزق بطفلتها الأولى.. وزواج هنا الزاهد وأحمد فهمى غداَ

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:نقاش ومديرة بنك وطبيب ومعلم.. تعرف على مهنة الفنانين قبل التمثيلمن حين لآخر، يكشف عدد من الفنانيين قصة صعودهم، ومشوارهم قبل الوصول إلى عالم الشهرة والنجومية، حيث كشف عدد من الفنانين عن مهن كانوا يمتهنوها قبل الدخول إلى مجال الفن وتحديدًا التمثيل.فى ذكرى وفاة أحمد سالم.. تزوج 3 فنانات.. وأسمهان أطلقت عليه النار فأودت بحياتهتحل اليوم ذكرى وفاة المذيع أحمد سالم، الذى يعد أول مذيع مصري بالإذاعة المصرية سنة 1936 والذى عمل ممثلًا ومنتجًا ومخرجًا وأسس استوديو مصر ، ودرس وتدرب على الطيران.إيمي طلعت زكريا تهنئ هنا الزاهد قبل حفل زفافهاشاركت الفنانة إيمى طلعت زكريا متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة.نبيلة عبيد تكشف حقيقة تجسيدها شخصية زوجة شاه إيرانأكدت الفنانة نبيلة عبيد أنها لم تتعاقد على بطولة مسلسل جديد يتناول حياة زوجة شاه إيران الأسبق " فرح بهلوى ".آخرهن حنان مطاوع.. 3 فنانات حصلن على لقب ماما فى 2019حصلت عدد من الفنانات على لقب ماما خلال عام 2019، حيث رزق بعضهن بأطفال للمرة الأولى، بينما قررن أخريات أن تكرر التجربة.من داخل غرفة العمليات.. حنان مطاوع تضع مولودتها الأولىوضعت الفنانة حنان مطاوع مولودتها الأولى "أماليا" من زوجها المخرج المسرحى أمير اليمانى بعد زواجها بثلاث سنوات.