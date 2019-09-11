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فيديو جراف

فيديو جراف|مفاجأة البرلمان حول اسعار البنزين الجديدة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:24 م
صدى البلد
كريم عاطف
أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة إعادة تسعيرة المواد البترولية، خلال شهر أكتوبر المقبل كما وعدت الحكومة .

كا أنه ستتم إعادة تقييم المواد البترولية كل 3 أشهر، لاسيما أن هناك فرقا في سعر برميل البترول المخصص في الموازنة والمتداول عالميًا.

ومن خلال الفيديو جراف التالى نتعرف على جميع المطالب بتقليل أسعار المواد البترولية .

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