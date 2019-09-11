لازم تحسسوا البلد إنها عايشة.. أحمد نبيل: مسرحية حواديت كانت بتعليمات من الرئيس عبد الناصر.. فيديو

قال الفنان أحمد نبيل، إن مسرحية "حواديت" كانت بتعليمات من الرئيس جمال عبد الناصر.





وأضاف "أحمد نبيل"، خلال استضافته ببرنامج " صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية "إسعاد يونس"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: « مسرحية حواديت كانت عام 1967 بعد النكسة.





وأكد: «المسرحية كانت بأمر من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وقال وقتها لازم تحسسوا البلد إنها عايشة ».





وأشار الفنان أحمد نبيل، إلى إنه ترك العمل في الوسط الفني منذ 8 سنوات، معقبا: «تركت الوسط الفني من 8 سنين وقدمت اعتزالي احتراما لنفسي ولتاريخي».



