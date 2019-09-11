لازم تحسسوا البلد إنها عايشة.. أحمد نبيل: مسرحية حواديت كانت بتعليمات من الرئيس عبد الناصر.. فيديو

قال الفنان أحمد نبيل، إن مسرحية "حواديت" كانت بتعليمات من الرئيس جمال عبد الناصر.
وأضاف "أحمد نبيل"، خلال استضافته ببرنامج " صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية "إسعاد يونس"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «مسرحية حواديت كانت عام 1967 بعد النكسة.
وأكد: «المسرحية كانت بأمر من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وقال وقتها لازم تحسسوا البلد إنها عايشة».
وأشار الفنان أحمد نبيل، إلى إنه ترك العمل في الوسط الفني منذ 8 سنوات، معقبا: «تركت الوسط الفني من 8 سنين وقدمت اعتزالي احتراما لنفسي ولتاريخي».
وأوضح: «لقيت إني مش تبع شلة ولقيت الناس اللي كانوا بيقفوا معايا وبيعلموني مش موجودين»، متابعا: «كنت بدرس في جامعة إسكندرية في قسم المسرح، وبسافر بره مصر، ولقيت نفسي مش محتاج إني اشتغل ممثل وفضلت السفر على التمثيل».