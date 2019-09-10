الري: خطة لمواجهة السيول والأمطار على مستوى المحافظات.. فيديو

أكد المهندس حسن يحيى، رئيس الإدارة المركزية للمعدات والشئون الميكانيكية بوزارة الري، أن وزارة الري وضعت خطة لمواجهة السيول والأمطار بدأت منذ شهر مايو الماضي، وتنتهي أول أكتوبر، بهدف الاستفادة من مياه الأمطار.



وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمعدات والشئون الميكانيكية بوزارة الري خلال مداخلة هاتفية لفضائية cbc أن عمل الإدارة يكون التنبؤ بالسيول قبلها بـ 3 أيام وأن نسبة كبيرة من هذه التنبؤات تكون صحيحة، ناصحا المواطنين بالابتعاد عن مخرات السيول، لحماية أنفسهم من الخطر.



وتابع رئيس الإدارة المركزية للمعدات والشئون الميكانيكية بوزارة الري أن طبيعة مصر مقسمة إلى 3 مناطق، وهي غرب الدلتا وجبال البحر الأحمر، والصعيد ولكل منطقة لها العمل الخاص وخطة الاستعداد الخاصة بها.



وأشار رئيس الإدارة المركزية للمعدات والشئون الميكانيكية بوزارة الري أنه سيكون هناك تجهيز البحيرات وتطهير المخرات، وتم توزيع 700 معدة على كافة مناطق الجمهورية، إلى جانب المعدات الأخري الخاصة بالمقاولين.

