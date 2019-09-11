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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل كهنة ومجلس كنيسة جوارجيوس والأنبا أنطونيوس بمصر الجديدة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:02 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، كهنة كنيسة القديسين جورجيوس والأنبا أنطونيوس، بمصر الجديدة.

دارت المناقشات حول مشروعات الكنيسة وخدمة الشباب بصورة تتناسب مع ما يحتاجه الشباب في هذا العصر، بالإضافة إلى سيامة دياكونيين للمساعدة في الخدمة بالكنيسة.

من جهتهم، قدم كهنة كنيسة القديسين جورجيوس والأنبا أنطونيوس الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني على ثقته الغالية لتعيين المجلس الجديد للكنيسة.

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