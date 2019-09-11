اخبار البرلمان : النواب يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار.. ومطالب بحظر الإنترنت عن مروجي الشائعات

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 10 سبتمبر.





أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة إعادة تسعيرة المواد البترولية، خلال شهر أكتوبر المقبل كما وعدت الحكومة، بأنه ستتم إعادة تقييم المواد البترولية كل 3 أشهر، لاسيما أن هناك فرقا في سعر برميل البترول المخصص في الموازنة والمتداول عالميًا.





قال النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن آلية التسعير التلقائي التي صدر بشأنها قرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في 5 يوليو الماضي تحتاج إلي أن يعد بشأنها تصورات جديدة ليتم تطبيقها علي أسعار السلع سواء بالزيادة أو بالنقصان أول شهر اكتوبر المقبل، مشددًا علي أن قرار رئيس الوزاراء نص علي عمل تسعير تلقائي كل ثلاثة أشهر وذلك وفقًا لتراجع أو ارتفاع الأسعار العالمية وإلزم القرار وزارة البترول بتشكيل لجنة لمراجعة اسعار المنتجات البترولية بناءًا علي سعر برميل البترول عالميًا وبناءًا علي سعر صرف الجنية أمام الدولار .





أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديم مشروع قانون لتجريم وحظر بيع الأدوية عبر وسائل السوشيال ميديا، وذلك بعد انتشار أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر يتم تداولها عبر صفحات السوشيال ميديا وبيعها عبر الأرصفة وفى بعض الأسواق.





علق خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون الذي أعلن عنه النائب خالد أبو طالب خلال دور الانعقاد القادم وهو معاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام، معقبًا:" هذه العقوبة تحتاج إلى إعادة نظر لعدم دستوريتها".





قال النائب أحمد البعلى عضو لجنة الاتصالات ونائب محافظة الإسماعيلية إنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه لمجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن مكاتب الصحة بالمحافظة والمنوطة باستخراج شهادات الوفاة.





قال الدكتور عصام القاضى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،إن هناك أماكن محددة لبيع الادوية والخروج عنها يعتبر بابا خلفيا لبيع أدوية من انتاج مصانع "بير السلم".





قال هيثم الشيخ المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن مؤتمرات الشباب نموذج حى يعكس مدى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب وهى أحد أهم نماذج تحضر الدولة المصرية وبمثابة منصة تتيح للشباب المشاركة وعرض آرائهم حول القضايا المختلفة،عبر الجلوس على مائدة حوارية مع كبار المسؤولين فى الدولة لمناقشتم فى جميع القضايا بحرية كاملة.





أعلن اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مرسى مطروح، عن إجراء تجربة لتصدير أول مركب ملح من ميناء جرجوب بمنطقة النجيلة أول أمس، قائلا: هذه دلالة على أن الخير قادم.



