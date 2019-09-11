وصفة مذهلة للتخلص من فراغات الشعر بسرعة غير متوقعة

هل تعانى من فراغات الشعر الأمامية المزعجة وتجهلين السبب وراء ذلك وكيفية التخلص منها بعلاجات طبيعية غير مكلفة.





وفقا لموقع برايت سايد تعد أبرز أسباب فراغات الشعر هى الإصابة بخلل الهرموني أو نقص الحديد ويمكنك التخلص منها بوصفات سهلة وسيعه وغير مكلفة ..إليك وصفة مذهلة لن تتوقعى سرعتها فى التخلص من فراغات الشعر





مكونات الوصفة ..





1-2 ملاعق كبيرة من خل التفاح

كوب من الماء

ملعقة من زيت الجرجير

كبسولة اوميجا 3 بلس





طريقة تطبيق الوصفة





تمزج كافة المكونات مع كبسولة اوميجا 3 بلس





يتم تدليك الفراغات جيدا لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر مرة أخرى.



